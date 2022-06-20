Вторая нефть: регионы отбирают часть полномочий у ГИБДД Чиновники на периферии намерены администрировать парковку транспорта без помощи автоинспекторов и сами собирать штрафы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Региональные власти в ближайшей перспективе получат право без участия ГИБДД выписывать штрафы водителям за парковку под запрещающими знаками и перемещать транспортные средства нарушителей на штрафстоянку. Первый прецедент уже есть — подмосковные власти с одобрения Госдумы получили расширенные полномочия. Между тем эксперты неоднозначно расценили новый тренд: одни увидели в этом попытку «отодвинуть» ГИБДД, другие полагают, что россиян фактически обложат дополнительным налогом. Подробности — в материале NEWS.ru.

Деньги из воздуха

Подмосковный кейс может стать поворотной точкой в наметившейся «парковочной реформе». На днях Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий властям Московской области без участия сотрудников ГИБДД штрафовать водителей за парковку под запрещающими знаками и перемещать транспортные средства нарушителей на штрафстоянку. На сегодняшний день такими полномочиями обладают лишь власти Москвы и Санкт-Петербурга. Представители подмосковных властей мотивировали необходимость инициативы тем, что в Госавтоинспекции не справляются, поэтому оформляют не более 15 процентов от всех требуемых в регионе эвакуаций. По имеющимся данным, резонансный законопроект лоббировал якобы лично губернатор Московской области Андрей Воробьёв. При этом в Мособлдуме, выступившей с инициативой, активно апеллировали к мировой практике — в ряде западных и европейских государств администрирование парковок уже давно передано частным структурам или муниципальным властям.

Эксперты прогнозируют, что постепенно данный тренд коснется большей части регионов страны — слишком велик соблазн у чиновников на местах забрать под себя эту поистине «золотую жилу».

Когда органы власти сами устанавливают знаки и определяют, где их поставить, когда сами создают службу, которая следит за тем, правильно или неправильно поставлены автомобили, когда при этом кормятся разного рода структуры, которые занимаются эвакуацией, мы прекрасно понимаем — этот конгломерат взаимовыгодно будет работать, — пояснил депутат Госдумы Алексей Куринный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По его мнению, распространять подобную практику на регионы не стоит: «Отдавать это право безнаказанно устанавливать знаки, штрафовать, эвакуировать — совершенно неверно и несет огромные риски».

Экс-член думского комитета по транспорту Вячеслав Лысаков в своем Telegram-канале рассказал, что подобная практика «откусывания» полномочий от ГИБДД и передача их региональным властям появилась после «дурного московского примера» и продолжает «расползаться по стране, как раковая опухоль».

Лысаков также сообщил, что московские власти в обход профильного думского комитета еще в 2013 году внесли поправки в КоАП, в законопроект, не имеющий никакого отношения к дорожной безопасности, который готовил другой комитет.

Таким вот жульническим способом Москва и получила себе часть полномочий ГАИ, — заключил Лысаков.

По его мнению, чиновникам сейчас не с руки отказываться от дополнительных штрафных денег из воздуха в региональный бюджет и «сладкого бизнеса для близких людей».

Бери в аренду землю, огораживай сеткой, сажай туда сторожей сутки через трое, расставляй по всему городу запрещающие знаки и — деньги полились рекой, только успевай сгружать авто, — констатировал экс-депутат.

Судя по всему, после того как законопроект будет принят окончательно, «парковочный» проект будет спроецирован на всю остальную Россию.

Конфликты и репрессии

Эвакуация транспорта с участием сотрудников ГИБДД происходит по той причине, что дела об административных правонарушениях, касающиеся нарушений правил парковки, рассматриваются должностными лицами Госавтоинспекции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ничего необычного в новой практике, лоббируемой подмосковными властями, нет, каким-либо особым образом дополнительно права владельцев транспортных средств нарушаться не будут, указал в разговоре с NEWS.ru председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач.

Единственным изменением станет повышение количества эвакуаций за счет привлечения значительно больших ресурсов, чем имеются у ГИБДД. Следовательно, увеличатся и поступления в региональные бюджеты. Не стоит забывать, что люди — это вторая нефть,— указал эксперт.

При этом, отметил он, надзор за обоснованностью установления дорожных знаков, запрещающих парковку, по-прежнему остается у ГИБДД и прокуратуры.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин полагает, что примеру Москвы, выдергивающей из ГИБДД отдельные полномочия, следуют и другие российские регионы. Однако он полагает, что жители Подмосковья неизбежно столкнутся с фундаментальными проблемами: «Парковочное пространство в Московской области нужно структурировать не с помощью эвакуаторов, а с помощью создания дополнительных парковочных мест. Это тот путь, по которому надо идти. Метод максимальных штрафов и репрессий повлечет серьезный рост недовольства граждан. Боюсь, что нас ожидают страшные конфликты».

Источник NEWS.ru в одном из региональных управлений ГИБДД рассказал, что попытки «откусить» от инспекции ряд полномочий предпринимаются регулярно. По его мнению, в основе таких намерений — колоссальные денежные средства, которые могут перетечь коммерческим структурам.

Фактически история повторяется во второй раз — сначала камеры фиксации отдали частникам, теперь чиновники на местах в компании с коммерсантами, похоже, пытаются забрать себе и этот бизнес, — пояснил собеседник издания.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По мнению члена Совета Федерации Айрата Гибатдинова, парковочный вопрос требует решения практически по всей стране. Однако предлагаемый метод он считает «антинародным».

Получается, вместо того, чтобы создавать людям комфортные условия для жизни, власти пытаются со всех сторон обложить граждан лишними налогами, что в нынешних условиях выглядит просто как насмешка, — заявил NEWS.ru сенатор.

К слову, объем штрафов за нарушение ПДД и вправду впечатляет. В 2021 году ГИБДД наложила на водителей 179,5 млн штрафов, что на 9,6% больше, чем годом ранее. По данным МВД, общая сумма этих штрафов составила 128,3 млрд рублей. При этом свыше 160 млн штрафов наложили в минувшем году с помощью системы автоматической фиксации. Больше всего штрафов вынесли в российской столице: 31,9 млн, из них 30,7 млн — по камерам. Почти столько же штрафов на сумму 18 млрд рублей вынесли в прошлом году в Подмосковье. В общем, игра действительно стоит свеч.