«Вторая фаза бабьего лета»: синоптик о погоде в Москве в выходные Синоптик Шувалов спрогнозировал второе бабье лето в Москве после похолодания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В выходные дни в Москве ожидается похолодание, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в субботу, 16 сентября, температура понизится на 4 градуса, в ночные часы столбики термометра покажут всего 2-5 градусов тепла.

После окончания бабьего лета ожидается похолодание. В субботу, 16 сентября, температура понизится на 4 градуса. В ночные часы в Москве ожидается всего 2–5 градусов тепла, это самые низкие показатели с начала сезона. По области локально прогнозируются заморозки на почве. В воскресенье за счет того, что мы находимся в антициклоне, столбики термометра все-таки поднимутся до 16–17 градусов тепла. День будет солнечный, без осадков. Однако, после похолодания в конце месяца наступит вторая фаза бабьего лета, когда вновь можно будет ожидать повышения температуры до 20–22 градусов тепла, — рассказал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москве осенью может выпасть снег, однако это крайне редкое явление. В последний раз сильный снегопад наблюдался в столице еще в 70-х годах. По его словам, средняя дата для снежного покрова приходится на конец ноября.