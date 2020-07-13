Всё больше россиян откладывают получение пенсии

https://static.news.ru/photo/f61d3750-c59e-11ea-80a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно данным Пенсионного фонда России, всё больше россиян обращаются за пенсией позже положенного срока. Так, в 2016 году было подано 18,1 тыс. соответствующих заявлений, в 2017 году — 25,4 тыс. (+40,3%), в 2018 году — 30,5 тыс. (+20,1%), в 2019 году — 32,2 тыс. (+5,6%). Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с федеральным законом от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», граждане, достигшие пенсионного возраста, имеют право добровольно отказаться от пенсии на срок до десяти лет.

Добровольный отказ от пенсии даёт возможность увеличить её размер в последующие годы на определённый коэффициент. Причём увеличится как фиксированная выплата (5686 рублей 25 копеек. — NEWS.ru), так и страховая часть. Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через пять лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата будет увеличена на коэффициент 1,36, а страховая пенсия — на 1,45.

Как ранее писал NEWS.ru, чтобы отказаться от выплат при наступлении пенсионного возраста, не нужно ничего делать. Повышающий коэффициент будет высчитан автоматически с учётом того времени, которое прошло от наступления права на страховую пенсию до официального обращения гражданина в Пенсионный фонд. Писать заявление придётся, если человек уже получает пенсию и хочет приостановить эти выплаты на определённый срок.