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07 июля 2025 в 12:34

Вся клетчатка здесь: готовим оладьи из кабачков — рецепт внутри

Вся клетчатка здесь: готовим оладьи из кабачков — рецепт внутри Вся клетчатка здесь: готовим оладьи из кабачков — рецепт внутри Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ваши родные будут просить приготовить это блюдо еще! Оно гарантированно понравится и вам! Как приготовить богатые клетчаткой оладьи из кабачков — на NEWS.ru.

Вам понадобятся 2 кабачка, 1 куриное яйцо, 100 мл живого кефира, 3/4 стакана пшеничной просеянной муки, 1 ст. л. кукурузного крахмала, щепотка соли, 1/2 ч. л. гашеной соды, свежая зелень (по желанию).

Кабачки измельчаем на терке, солим, оставляем минут на 10 и отжимаем лишнюю воду. Потом в миске смешиваем все ингредиенты и кабачковую массу.

Жарим оладьи из кабачков с каждой стороны до золотистого цвета. Далее украшаем блюдо рубленой зеленью и добавляем в тарелку любимый соус.

общество
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оладьи
кулинария
Алина Ясинская
А. Ясинская
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