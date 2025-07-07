Вся клетчатка здесь: готовим оладьи из кабачков — рецепт внутри

Вся клетчатка здесь: готовим оладьи из кабачков — рецепт внутри

Вся клетчатка здесь: готовим оладьи из кабачков — рецепт внутри

Ваши родные будут просить приготовить это блюдо еще! Оно гарантированно понравится и вам! Как приготовить богатые клетчаткой оладьи из кабачков — на NEWS.ru.

Вам понадобятся 2 кабачка, 1 куриное яйцо, 100 мл живого кефира, 3/4 стакана пшеничной просеянной муки, 1 ст. л. кукурузного крахмала, щепотка соли, 1/2 ч. л. гашеной соды, свежая зелень (по желанию).

Кабачки измельчаем на терке, солим, оставляем минут на 10 и отжимаем лишнюю воду. Потом в миске смешиваем все ингредиенты и кабачковую массу.

Жарим оладьи из кабачков с каждой стороны до золотистого цвета. Далее украшаем блюдо рубленой зеленью и добавляем в тарелку любимый соус.