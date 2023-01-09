ВСУ увеличили интенсивность обстрела Запорожья

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинские войска стали активнее обстреливать города Запорожской области, передает РИА Новости со ссылкой на председателя местного движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова. По его словам, за прошедшие сутки зафиксировано 89 ударов.

Что это, беспокоящий огонь или прощупывание, покажет ближайшее время. Просто так долго тратить объемы вооружения на обстрелы никто не будет. Явно у них есть какая-то цель, — заявил Рогов.

При этом он подчеркнул, что особых передвижений техники ВСУ на линии фронта пока не замечено. При этом украинцы подтянули большое количество американских РСЗО HIMARS, гаубиц М-777 и других видов артиллерии и тяжелой техники.

Ранее Совместный центр контроля и координации в ДНР сообщил об обстрелах ВСУ населенных пунктов Новый Свет и Зугрэс. Были зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС и Зуевской ТЭС.

Позже Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 600 украинских военных в результате массированного ракетного удара по пунктам временной дислокации солдат ВСУ в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что была проведена операция возмездия в ответ на удар Киева по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке.