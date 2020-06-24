Вспышка COVID-19 среди медиков произошла в алтайской больнице

https://static.news.ru/photo/05139ee6-b5e8-11ea-926c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Алтайском крае коронавирусом заразились 25 медиков Кулундинской центральной районной больницы. На данный момент медучреждение закрыто.

Об этом сообщили в региональном оперштабе по противодействию COVID-19. По его данным, вспышка началась после того, как коронавирусом заразился местный хирург, оказывавший помощь инфицированному пациенту.

В дальнейшем при обследовании контактных по данному случаю получены положительные результаты у 10 медработников. Кроме того, при проведении мониторинга медперсонала выявлены положительные результаты ещё у 15 медицинских работников ЦРБ, — говорится в сообщении.

На данный момент четверо из заболевших медиков лежат в больнице. Остальные находятся на амбулаторном лечении. Хирургическое и терапевтическое отделения больницы приостановили работу после выявления первых заболевших. Сейчас временно прекращено функционирование всего медучреждения, передаёт РИА Новости.

На сегодняшний день в Алтайском крае выявлены 3522 случая коронавируса, 77 — за последние сутки. Успешно прошли лечение 2439 человек. За последние сутки выздоровели 70 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Пекина с 13 июня проверили на коронавирус 2,29 млн человек после выявления нового очага заболевания на оптовом рынке «Синьфади». Как заявил замглавы орготдела горкома Пекина Чжан Цян, полномасштабное тестирование было организовано, чтобы как можно скорее остановить распространение эпидемии.