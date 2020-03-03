Москвичей, выживших после вечеринки с сухим льдом, выписали из больницы. Среди них и охранник сауны Александр Белов, который помогал доставать людей из бассейна.
Также врачи отпустили двух друзей блогера Екатерины Диденко Андрея Бойко и Сергея Сальникова. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Трагическая вечеринка в честь 29-летия Екатерины Диденко проходила в столичной сауне. Её муж Валентин Диденко решил приготовить супруге сюрприз. Он засыпал в бассейн сухой лёд, раздал гостям защитные костюмы и прыгнул вместе с ними в воду.
В результате погибли трое. Сам Диденко скончался в реанимации.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Екатерина Диденко объяснила, почему не будет хоронить мужа. Блогер сообщила, что её супруг хотел, чтобы его кремировали, а прах развеяли.
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