https://static.news.ru/photo/bdb86fe4-5d3c-11ea-b70a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Москвичей, выживших после вечеринки с сухим льдом, выписали из больницы. Среди них и охранник сауны Александр Белов, который помогал доставать людей из бассейна.

Также врачи отпустили двух друзей блогера Екатерины Диденко Андрея Бойко и Сергея Сальникова. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Трагическая вечеринка в честь 29-летия Екатерины Диденко проходила в столичной сауне. Её муж Валентин Диденко решил приготовить супруге сюрприз. Он засыпал в бассейн сухой лёд, раздал гостям защитные костюмы и прыгнул вместе с ними в воду.

В результате погибли трое. Сам Диденко скончался в реанимации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Екатерина Диденко объяснила, почему не будет хоронить мужа. Блогер сообщила, что её супруг хотел, чтобы его кремировали, а прах развеяли.