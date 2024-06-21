Все про солнечный удар: способы защиты, причины, симптомы, первая помощь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как защититься от солнечного удара

Лето — самое подходящее время для долгой прогулки, пикника или отдыха на пляже. А еще это пора, когда солнце и жара представляют особую опасность для организма. О том, что такое солнечный и тепловой удар и как защититься от солнца летом, читайте в нашем материале.

Нужно ли защищаться от солнца

Многие недооценивают опасность прямых солнечных лучей. Из-за этого нередко возникает вопрос: нужно ли защищаться от солнца в принципе? Ответ: да. Слишком долгое пребывание на солнце может иметь тяжелые последствия. В их числе — рак кожи. Но если это заболевание развивается сравнительно редко, то тепловой и солнечный удар — очень частые явления.

Пострадать от перегревания и ожогов может кто угодно, вне зависимости от состояния здоровья. Но существует группа риска. В нее входят люди с нарушенной терморегуляцией:

дети и пожилые люди;

с эндокринными заболеваниями;

с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

с ожирением;

принимающие определенные препараты, например, миорелаксанты или диуретики.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Зачем нужна защита от солнца

В зону риска также входят те, кто употребляет алкоголь в жару, и те, кто не соблюдает водный режим.

Тепловой и солнечный удар: в чем разница

Предваряя разговор о том, как защититься от солнца, разграничим понятия. Тепловой удар не связан с долгим пребыванием на солнце. Он развивается именно при высокой температуре окружающей среды и влажности воздуха. Так что тепловой удар может случиться и в душном офисе, и в нагревшейся машине, и в бане. Тесная плотная одежда, переедание и перенапряжение также могут привести к тепловому удару.

Солнечный удар возникает при долгом нахождении под солнцем в жаркую погоду. Он может случиться на прогулке, на пляже или, например, во время работы в огороде, поле или саду. Вероятность солнечного удара увеличивается, если человек не носит головной убор.

Симптомы солнечного удара

Итак, перегревание на солнце без преувеличения опасно. Поэтому важно различать симптомы солнечного удара. Среди них:

усталость, вялость;

повышенная температура тела;

красные пятна на лице;

скачки артериального давления;

сбои в работе сердца (например, тахикардия);

жажда;

шум в ушах;

головная боль;

рвота.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Симптомы солнечного удара

Соблюдение принципов защиты от солнечного удара — обязательное требование в жаркие дни. Без своевременной помощи перегревание может привести к обмороку или судорогам. Иногда головная боль и спутанность сознания переходят в галлюцинации.

Первая помощь при солнечном ударе

Теперь, когда вы знаете, как проявляется солнечный удар, поговорим о первой помощи. Если человек перегрелся на солнце:

уложите его в прохладном месте в тени (голова должна находиться на одном уровне с корпусом);

освободите от тесной одежды;

оботрите лицо и тело холодной водой, можно сделать холодный компресс на лоб;

напоите холодной водой или чаем, в идеале — с ½ ч. л. соли;

обеспечьте покой.

Если температура тела превышает 38 градусов, заверните пострадавшего в мокрую простыню или полотенце, смоченное холодной водой. В крайнем случае можно просто облить его водой.

Обязательно вызовите скорую помощь. Симптомы солнечного удара обостряются очень быстро. Так что это состояние представляет угрозу жизни.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Первая помощь при солнечном ударе

Как защититься от солнца летом

Самый простой способ решить проблему — избежать ее возникновения. Поэтому важно знать, как предотвратить солнечный удар. Требования сравнительно простые:

носите светлую одежду из «дышащих» тканей (хлопковую, льняную);

носите светлый головной убор;

в пик солнечной активности (12:00–16:00) носите солнцезащитные очки и используйте зонт от солнца;

в идеале не находитесь под солнцем в период пиковой солнечной активности;

избегайте перееданий, курения и употребления алкоголя;

соблюдайте питьевой режим;

регулярно принимайте прохладный душ;

используйте минимум декоративной косметики, она может привести к перегреву кожи;

наносите на открытые участки кожи уходовый солнцезащитный крем, он же крем с SPF;

занимайтесь спортом в утренние или вечерние часы;

избегайте интенсивных нагрузок.

Отдельно скажем о том, как защититься от солнца на пляже. Перед выходом на солнце используйте уже упомянутый крем с SPF (он не помешает загару). Загорайте 30–60 минут под прямыми солнечными лучами или около 120 минут под тентом. Вернувшись домой, примите душ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Способы защиты от солнечного удара

И напоследок приведем не самый очевидный, но один из важных способов защиты от солнечного удара. Старайтесь контролировать эмоции. В состоянии перевозбуждения перегреться на солнце намного проще.

Итак, мы выяснили, почему нужно защищаться от солнца и как обезопасить себя в жару. Достаточно соблюдать меры предосторожности, чтобы прогулка или отдых на пляже принесли только положительные эмоции.

Читайте также:

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Натуральные конфеты: чем заменить сладости к чаю

Что делать, если затопили соседи: пошаговый план

Как получить наследство: кому положено, какие документы понадобятся

Налоговый вычет в 2024 году: кто и как может вернуть деньги с НДФЛ