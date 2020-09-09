Все госсервисы переведут на единый портал госуслуг

https://static.news.ru/photo/4dce18c4-f2a5-11ea-8b10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все госсервисы планируется перевести на единый портал госуслуг. Завершить эту работу должны будут до конца 2022 года.

Определить конец 2022 года датой завершения перевода всех госресурсов на портал госуслуг попросил у президента вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передаёт ТАСС.

Владимир Владимирович, я прошу буквально вашего поручения, чтобы нам определить достаточно такую амбициозную дату по завершению работы по переводу всех госсервисов на единый портал госуслуг на конец 2022 года, — сказал он в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства.

Ранее глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев заявил, что в сентябре-октябре 2020 года появится новая версия портала госуслуг. По словам главы министерства, новая версия портала в настоящее время находится в разработке. Известно, что разработкой занимается компания «Ростелеком». В ближайшем будущем портал сможет обеспечивать предоставление не менее 100 млн услуг в сутки.

Как сообщал NEWS.ru писал, что в России планируют создать единый государственный суперсервис «Моя школа». Через него будет возможен доступ к электронным дневникам и журналам, к записи в школы, детсады и секции, а также к результатам ЕГЭ и олимпиад