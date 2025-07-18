Вроде бы обычная картошка, но такая вкусная! Готовим слоеные бутончики

Слоеные картофельные бутончики — это необычное и вкусное блюдо, которое удивит ваших гостей. Нежная картошка в сочетании с сыром и слоеным тестом создает идеальную текстуру и аромат. Такие бутончики станут украшением любого стола и понравятся всем, кто любит простые, но изысканные блюда.

Ингредиенты:

картофель — 500 г;

мука — 1 ст. л.;

сыр — 100 г;

сливки — 50 мл;

яйцо — 1 шт.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

травы — по вкусу;

слоеное тесто — 250 г;

растительное масло — для смазывания.

Приготовление:

Картофель нарежьте кружочками, смешайте с мукой. Добавьте сыр, сливки, яйцо и специи, аккуратно перемешайте. Раскатайте тесто, выложите начинку, сверните рулетом. Нарежьте на кусочки, выложите в форму. Выпекайте 25–30 минут при 200 °C.

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