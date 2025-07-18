Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 07:06

Вроде бы обычная картошка, но такая вкусная! Готовим слоеные бутончики

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слоеные картофельные бутончики — это необычное и вкусное блюдо, которое удивит ваших гостей. Нежная картошка в сочетании с сыром и слоеным тестом создает идеальную текстуру и аромат. Такие бутончики станут украшением любого стола и понравятся всем, кто любит простые, но изысканные блюда.

Ингредиенты:

  • картофель — 500 г;
  • мука — 1 ст. л.;
  • сыр — 100 г;
  • сливки — 50 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • травы — по вкусу;
  • слоеное тесто — 250 г;
  • растительное масло — для смазывания.

Приготовление:

  1. Картофель нарежьте кружочками, смешайте с мукой.
  2. Добавьте сыр, сливки, яйцо и специи, аккуратно перемешайте.
  3. Раскатайте тесто, выложите начинку, сверните рулетом.
  4. Нарежьте на кусочки, выложите в форму.
  5. Выпекайте 25–30 минут при 200 °C.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
рецепты
картофель
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный эксперт предупредил о попытке ВСУ прорваться в Россию
Убившего женщину и ее дочь ради квартиры мужчину поймали спустя 15 лет
Россиян предостерегли от набирающего популярность коктейля для похудения
Как подобрать ортопедическую подушку: руководство для комфортного сна
Крымчанина заподозрили в госизмене из-за информирования Украины о ПВО
Появились кадры с места, где медведь-людоед напал на туристку
Артист российского театра погиб на СВО
Как подобрать форму бровей: советы для гармоничного образа
Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля
«Зенит» закупается, Карпин в «Динамо», ЦСКА с суперкубком: все интриги РПЛ
Посольство Украины в Перу начало подыскивать наемников с опытом службы
Трампа подловили на отправке Эпштейну писем с эротическим содержанием
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 июля: инфографика
Зоопсихолог назвала, что нужно положить в переноску для приучения питомца
ПВО сбила 73 украинских беспилотника за прошедшую ночь
«Лучше многих из нас»: Мединский назвал впечатляющее качество Путина
«Не слишком разумно»: Трампу раскрыли правду о России
Хрустящие маринованные огурчики в банке 1 л: просто и быстро
«Паспорт в футбол не играет»: Мостовой оценил идею ужесточить лимит в РПЛ
Как подобрать велосипед по росту ребенка: на что обратить внимание
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.