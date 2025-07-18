Вроде бы обычная картошка, но такая вкусная! Готовим слоеные бутончики

Слоеные картофельные бутончики — это необычное и вкусное блюдо, которое удивит ваших гостей. Нежная картошка в сочетании с сыром и слоеным тестом создает идеальную текстуру и аромат. Такие бутончики станут украшением любого стола и понравятся всем, кто любит простые, но изысканные блюда.
Ингредиенты:
- картофель — 500 г;
- мука — 1 ст. л.;
- сыр — 100 г;
- сливки — 50 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- травы — по вкусу;
- слоеное тесто — 250 г;
- растительное масло — для смазывания.
Приготовление:
- Картофель нарежьте кружочками, смешайте с мукой.
- Добавьте сыр, сливки, яйцо и специи, аккуратно перемешайте.
- Раскатайте тесто, выложите начинку, сверните рулетом.
- Нарежьте на кусочки, выложите в форму.
- Выпекайте 25–30 минут при 200 °C.
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