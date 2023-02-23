Врачи оценили шансы Костомарова справиться с болезнью

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Роман Костомаров

Врачи в настоящий момент оценивают шансы фигуриста Романа Костомарова как «50 на 50», рассказал РЕН ТВ информированный источник. По словам инсайдера, текущее состояние спортсмена вызывает обеспокоенность у врачей. Специалисты отмечают, что выводить мужчину из медикаментозного сна опасно. Костомаров уже перенес инсульт и удаление конечностей.

Врачи оценивают шансы 50 на 50 — если иммунная система не сможет бороться, то и лекарства никакие не помогут. Когда ему очищали кровь, ждали, что иммунка даст положительные динамики. Но случился инсульт, и возникли другие побочки, — говорит источник.

Как заметил собеседник журналистов, отек перешел в голову Костомарова. Врачи регуляно осматривают спортсмена и констатируют, что пока выводить его из состояния медикаментозного сна опасно. По словам докторов, у мужчины «все в отеках».

Ранее иммунолог Ирина Ярцева заявила, что отказ иммунной системы у российского фигуриста Романа Костомарова — уникальный случай для 46-летнего здорового спортсмена. Специалист обратила внимание, что банальная инфекция обернулась тяжелой пневмонией, которая развилась практически за сутки. Ярцева пояснила, что для такого отказа иммунитета нужны серьезные причины, например, ВИЧ или рак, а в случае с крепким организмом спортсмена «это не укладывается в привычные рамки».

Иммунолог указала, что тяжелая пневмония развилась у спортсмена практически за сутки, в течение которых его успели довезти до больницы и подключить к различным аппаратам.