Вакцина не готова: врачи объяснили отказ россиян прививаться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/cb286114-070c-11eb-9df9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Нежелание большинства россиян прививаться от коронавируса можно объяснить их опасениями в связи с тем, что созданный российскими учёными препарат является новым. Такое мнение высказали эксперты, комментируя результаты опроса, проведённого партией «Единая Россия».
По мнению депутата Государственной думы и бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, позиция граждан связана с пониманием того, кому именно в первую очередь угрожает коронавирус.
Сегодня группой риска является только старшее поколение, лица старше 65–70 лет. Если их опрашивали, то среди них мало желающих привиться. Если опрашивали всё население, то можно выдвинуть такую парадоксальную версию, что наши люди грамотные, наслушались о вирусе много и понимают, что он прежде всего опасен для старшего поколения, — сказал Онищенко в эфире НСН.
В связи с этим смысла в прививках люди не увидели.
В свою очередь вирусолог Анатолий Альтштейн не увидел в нежелании россиян массово прививаться ничего особенного. Он напомнил, что самые передовые разработки проходят третью фазу клинических испытаний. Лояльность граждан к препарату будет меняться по мере того, как будет появляться информация о его безопасности.
Не вижу признаков мракобесия. Вакцина важна и очень нужна, но ещё не готова, — подчеркнул Альтштейн.
Специалист также рассказал о возможной тактике применения вакцины. По словам вирусолога, желательно привить больше половины населения. Впрочем, это необязательно: в ряде случаев бывает эффективнее провести иммунизацию людей в главных очагах, после чего эпидемия начинает отступать.
Вместе с тем в Москве следовало бы привить 70% населения, уточнил учёный.
Опрос, проведённый партией «Единая Россия», показал, что 73% россиян не согласны на прививку, а 4% заявили, что она им вовсе не нужна, так как они уже переболели коронавирусом. При этом 93% уверены, что никто не имеет права заставлять их делать прививку, если они этого не хотят, 7% полагают, что вакцинация должна быть принудительной, писал NEWS.ru.