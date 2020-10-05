Вакцина не готова: врачи объяснили отказ россиян прививаться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/cb286114-070c-11eb-9df9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Нежелание большинства россиян прививаться от коронавируса можно объяснить их опасениями в связи с тем, что созданный российскими учёными препарат является новым. Такое мнение высказали эксперты, комментируя результаты опроса, проведённого партией «Единая Россия».

По мнению депутата Государственной думы и бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, позиция граждан связана с пониманием того, кому именно в первую очередь угрожает коронавирус.

Сегодня группой риска является только старшее поколение, лица старше 65–​70 лет. Если их опрашивали, то среди них мало желающих привиться. Если опрашивали всё население, то можно выдвинуть такую парадоксальную версию, что наши люди грамотные, наслушались о вирусе много и понимают, что он прежде всего опасен для старшего поколения, — сказал Онищенко в эфире НСН.

В связи с этим смысла в прививках люди не увидели.

В свою очередь вирусолог Анатолий Альтштейн не увидел в нежелании россиян массово прививаться ничего особенного. Он напомнил, что самые передовые разработки проходят третью фазу клинических испытаний. Лояльность граждан к препарату будет меняться по мере того, как будет появляться информация о его безопасности.

Не вижу признаков мракобесия. Вакцина важна и очень нужна, но ещё не готова, — подчеркнул Альтштейн.

Специалист также рассказал о возможной тактике применения вакцины. По словам вирусолога, желательно привить больше половины населения. Впрочем, это необязательно: в ряде случаев бывает эффективнее провести иммунизацию людей в главных очагах, после чего эпидемия начинает отступать.

Вместе с тем в Москве следовало бы привить 70% населения, уточнил учёный.