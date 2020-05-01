Врачи назвали преимущества пластиковых экранов для защиты от COVID-19

Врачи предложили использовать пластиковые экраны в качестве альтернативы маскам для защиты от коронавируса. По мнению учёных из Университета Айовы, это средство удобнее как в носке, так и с практической точки зрения. В отличие от масок его можно использовать многократно.
Щиток достаточно просто дезинфицировать, просто помыв мыльной водой.
Имитационное исследование показало, что щиток снижает непосредственное воздействие вируса на 92% на расстоянии от 1,80 сантиметра от заражённого, — отмечают медики.
По словам специалистов, ранее была доказана эффективность щитков для защиты от пациентов с гриппом,
Как писал NEWS.ru ранее, употребление продуктов с большим содержанием витамина С не снижает рисков заражения коронавирусом и не предотвращает осложнений. Об этом заявил член комитета Совфеда по социальной политике, врач-хирург Юрий Архаров.
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