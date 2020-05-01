Врачи назвали преимущества пластиковых экранов для защиты от COVID-19

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не отнесутся ответственно к режиму самоизоляции на майских праздниках, то ограничения придётся ужесточать после 12 мая.

Средняя инкубация — шесть-восемь дней. Если мы сегодня начнём нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать режим, может быть, — сказала Попова в эфиртелеканала «Россия 1»....