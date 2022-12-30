Врач заявила о серьезных рисках при выборе неправильной зимней обуви Врач-подолог Волкова заявила, что зимой нужно носить высокую обувь

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Зимой лучше всего носить обувь с высоким задником, заявила NEWS.ru врач-подолог Дуся Волкова. По ее словам, это поможет предотвратить попадание на кожу реагентов, которые способны вызвать раздражение.

Если мы говорим про зимнюю обувь с открытой щиколоткой, то первое, с чем вы столкнетесь, это мокрые холодные ноги, и, как следствие, простудные заболевания. Но гораздо опаснее даже не это, а попадание реагентной соли с земли на открытые участки кожи, что может вызывать и экземы, и раздражения, и даже достаточно сильные химические ожоги. Так что зимой стоит носить исключительно обувь с высоким задником, — заявила Волкова.

Специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что в случае обморожения ни в коем случае нельзя растирать или погружать травмированный участок тела в горячую воду. Врач добавил, что обморожение не всегда удается распознать. По его словам, кожа на улице начинает бледнеть, а в помещении краснеет.

Ранее юрист Лариса Александрова заявила, что порча обуви из-за реагентов рассматривается российскими законами как вред имуществу. По ее словам, в таких случаях следует обращаться в прокуратуру и требовать специализированной экспертизы, которая установит связь между порчей обуви и противогололедными материалами. Эксперт отметила, что деньги можно будет взыскать во время суда.