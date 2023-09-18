Врач развеяла миф о пользе супов при гастрите и язве желудка Гастроэнтеролог Тимощенко: супы не спасают от гастрита и язвы желудка

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Поедание супов не спасает от появления гастрита и язвы, вопреки распространенному мнению со стороны старшего поколения, заявила в беседе с NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По ее словам, первые блюда, наоборот, способны вызвать некоторые болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), такие как функциональная диспепсия. Она отметила, что супы могут также вызывать тяжесть в желудке из-за своего объема.

Старшее поколение часто обращает внимание на вероятность развития гастрита или язвы при отказе от супов. В этом нет причинно-следственных связей. Гастрит, а уж тем более язва не может возникнуть при отказе от включения в рацион супов. Кроме того, некоторые функциональные заболевания ЖКТ, такие как функциональная диспепсия, наоборот, не предполагают употребление супов, так как данное блюдо может провоцировать появление тяжести или боли в животе за счет своего объема, — сказала гастроэнтеролог.

Тимощенко подчеркнула, что супы могут быть полезны для ЖКТ только в том случае, если сохраняется баланс рациона по содержанию белков, жиров, углеводов и микроэлементов, без ущерба для аппетита. При этом она считает, что если включение в рацион супов вызывает дискомфорт, тяжесть или неприятные симптомы, от этого варианта обеда можно отказаться в пользу второго блюда, рационально сочетающего в себе все полезные компоненты пищи.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что манная каша является хорошо усваиваемым блюдом и быстро варится. Как пояснили в ведомстве, польза крупы заключается в том, что она не раздражает органы желудочно-кишечного тракта из-за низкого содержания клетчатки.