Врач развеял миф о пользе алкоголя при засыпании Врач Черкасова: алкоголь делает сон человека прерывистым

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Алкоголь может помогать при засыпании, но при этом делает ночной сон более фрагментированным, заявила NEWS.ru врач-сомнолог София Черкасова. По ее словам, спиртное расслабляет и позволяет быстрее уснуть. Однако ночью организм начнет переваривать алкоголь, и сон будет прерывистым.

Алкоголь не рекомендуется как средство для обеспечения засыпания. Помощь заключается лишь в том, что спиртное расслабляет, позволяет избавиться от настойчивых мыслей, несколько сместить фокус внимания с проблем. Человек перестает нервничать и может заснуть быстрее. Однако ночью, в то время как организм начинает метаболизировать алкоголь, происходит целый ряд внутренних процессов, в том числе накопление ацетальдегидов и других продуктов метаболизма алкоголя. В результате сон может прерываться, — пояснила Черкасова.

Ранее сомнолог рассказала, что недостаток сна или сбитый режим влияет на повседневную деятельность, но решить эту проблему можно достаточно быстро. По ее словам, если человек нарушил свой режим сна в выходные дни или на каникулах, то стоит понять, насколько быстро нужно наладить привычное расписание. Для молодых и здоровых людей подойдет супербыстрый метод — не поспать полностью одну ночь.