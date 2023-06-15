Врач рассказала, в каких случаях можно успеть спасти утопающего Врач Нечаева назвала 1 минуту под водой критическим сроком для спасения утопающего

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Утонувшего человека можно спасти в 90% случаев, если время его пребывания под водой не превышает одну минуту, рассказала в беседе с РИАМО врач скорой помощи Елена Нечаева. По ее словам, чем больше длительность нахождения утопающего под водой, тем меньше шанс на его спасение.

Спасение утопающего — это мероприятие, которое требует четких, быстрых и слаженных действий. Если человек провел в воде после утопления одну минуту, то его можно спасти в 90% случаев. Но чем больше это время, тем меньше шансы на выживание. Если это 6-7 минут, то после такого срока в воде выживают не более 1-3% пострадавших, — подчеркнула Нечаева.

Врач также напомнила основные причины, которые приводят к утоплению. Это купание в не предназначенных для этого местах, травмы головы или шейного отдела позвоночника при нырянии, купание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, шок от резкого перепада температур, переоценка собственных плавательных возможностей, судороги и паника.

Исключение или минимизация этих факторов позволят избежать несчастных случаев на воде, резюмировала специалист.

Ранее сообщалось, что инспекторы управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не выявили в городе ни одного водоема, пригодного для купания.