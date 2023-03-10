Россиянам назвали неочевидные признаки диабета Эндокринолог Щербакова: жажда и зуд в промежности могут говорить о диабете второго типа

Фото: decode/imageBROKER.com/Global Look Press

Зуд в паховой области может быть симптомом диабета второго типа, рассказала в разговоре с NEWS.ru врач-эндокринолог Лариса Щербакова. По ее словам, при этом у человека снижается устойчивость организма к грибкам, а также появляются боли, связанные с множеством воспалительных заболеваний. Это происходит из-за повышения уровня глюкозы в крови, связанного с дисфункцией поджелудочной железы, и вызывает дискомфорт в самых разных частях тела.

Симптомом диабета второго типа также является зуд в паховой области, так как при достижении определенного порога в крови глюкоза начинает выделяться с мочой, раздражая кожу паховой области, — поясняет врач.

Среди иных симптомов сахарного диабета второго типа Щербакова отмечает жажду и повышенное потребление воды, частые мочеиспускания, увеличение или снижение массы тела.

Ассистент кафедры эндокринологии № 1 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова кандидат медицинских наук Надежда Максимова поясняла, что умеренно повышенный уровень глюкозы в крови может свидетельствовать о наличии у человека так называемого преддиабета. Такое состояние наблюдается у одного из 13 взрослых людей. Оно не гарантирует развитие болезни, но указывает на риски.

Популярный доктор и телеведущий Евгений Комаровский ранее опроверг миф, будто сахарный диабет связан с потреблением сахара. Он пояснил, что диабет первого типа может быть спровоцирован аутоиммунным процессом, воздействием вирусов, а также генетической предрасположенностью. Диабет второго типа может быть связан с нарушением обмена веществ и ожирением.