Врач рассказала, при каких болезнях можно умереть от смеха Врач Евлоева: умереть от смеха могут больные с синдромами Марфана или Элерса — Данлоса

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Смерть от смеха или страха грозит людям с наследственными заболеваниями, которые страдают от дефекта синтеза коллагена или патологий соединительной ткани, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач Роза Евлоева. Она привела в пример синдром Марфана и синдром Элерса — Данлоса. По ее словам, при повышении артериального давления из-за напряжения или задержки дыхания у таких пациентов может возникнуть аневризма — выпуклость кровеносного сосуда, которая может лопнуть.

Смерть от смеха или страха, если в целом вы здоровы, вам не грозит. Однако в зоне риска могут оказаться люди, страдающие наследственными заболеваниями, например дефектами синтеза коллагена или патологией соединительной ткани. К ним относятся, к примеру, синдром Марфана и синдром Элерса — Данлоса, — отметила Евлоева.

Также врач рассказала, что смех может вызвать ларингоспазм, из-за которого приток воздуха к легким может быть заблокирован. Это способно спровоцировать аритмию, которая в некоторых случаях может привести к летальному исходу. Помимо того, риск умереть есть и у тех, кто смеется во время приема пищи, поскольку еда может попасть в трахею и заблокировать приток воздуха.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что неполное расслоение (аневризма) аорты может привести к мгновенной смерти. По ее словам, при разрыве крупнейшего сосуда шансов выжить практически нет.