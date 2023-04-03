Малышева рассказала, кто в группе риска мгновенной смерти Малышева рассказала, что аневризма аорты может привести к мгновенной смерти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Малышева

Неполное расслоение (аневризма) аорты может привести к мгновенной смерти, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, при разрыве крупнейшего сосуда шансов выжить практически нет.

Она объяснила, что расслоение — это надрыв сосуда, который сам по себе не смертелен, так как кровь остается в замкнутом пространстве. Однако, аневризма может разорваться, тогда нарушится целостность самого крупного сосуда в теле человека, а значит начнется сильнейшее кровотечение.

Когда происходит вот такой взрыв, то человек, в принципе, погибает. Шанс выжить есть только в одном случае, если разрыв аорты произошел на операционном столе, ­— сказала Малышева.

При этом, объяснила телеведущая, если выявить болезнь на ранних стадия, то риска смерти можно избежать с помощью протезирования сосуда.

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