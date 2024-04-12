Врач рассказала о заболеваниях, мешающих похудению Врач Михалева: похудеть мешают психологические и эндокринные заболевания

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Психологические и эндокринные заболевания могут препятствовать похудению, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. По ее словам, сбросить вес мешают также болезни, при которых нужно пить лекарства, повышающие аппетит.

Депрессия, расстройство пищевого поведения и тревожное расстройство мешают похудеть, объяснила медик. Эти психологические заболевания и лекарства от них могут стать причиной переедания, нарушения графика приема пищи или повышенного аппетита. Также сбросить вес не дают эндокринные заболевания.

На самом деле, они редко являются причиной ожирения, всего около 5% всех людей с ожирением приобрели его из-за эндокринных расстройств. К ним относятся: эндогенный гиперкортицизм, гипотиреоз, дефицит гормонов, в том числе возрастная гиперпролактинемия, и крайне редко — дефицит соматотропного гормона. Диагноз поможет поставить врач-эндокринолог, — уточнила врач.

Диетолог отметила, что иногда скинуть вес тяжело из-за заболеваний, которые сопровождаются отечностью, например, из-за заболеваний сердца, почек и вен ног. В данном случае это не ожирение, поскольку происходит задержка воды в организме, а не жира.

Кроме того, дефицит железа и ряда витаминов может затруднять похудение, поскольку нарушается метаболизм и повышается аппетит, добавила Михалева.

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