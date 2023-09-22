Назван способ защититься от нового штамма COVID-19 «пирола» Врач Каневская: для защиты от «пиролы» надо мыть руки и соблюдать дистанцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для защиты от нового штамма COVID-19 «пирола» необходимо чаще мыть руки и соблюдать дистанцию в общественных местах, рассказала в беседе с Lenta.ru профессор, доктор медицинских наук Светлана Каневская. Она отметила, что в группе риска заражения остаются люди с низким иммунитетом, пожилые, больные диабетом и те, кто не прививался более полутора лет.

Как рассказала эксперт, помимо мытья рук и соблюдения социальной дистанции, средствами профилактики заболевания являются также ношение медицинской маски и здоровый образ жизни. Если после вакцинации или болезни прошло больше года, необходимо вновь привиться, чтобы поддержать достаточное количество защитных антител в организме, советует врач. В этом случае риск заражения сильно уменьшается, либо человек перенесет болезнь легко и без осложнений.

Прошло время «омикрона», ему на смену пришел новый штамм «пирола». Он более заразный даже по сравнению с высококонтагиозным «омикроном». <...> При заражении «пиролой» у человека может пропасть аппетит, появиться диарея, тошнота и даже рвота. Как и в случае с другими штаммами COVID-19, может исчезнуть обоняние, — рассказала специалист.

Кроме того, по ее словам, у больного «пиролой» может подняться температура, появиться заложенность носа и затрудненное дыхание, кашель и першение в горле, слабость, озноб, головная боль и ломота в теле.

Ранее вирусолог, академик РАН, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал, что отличительной чертой штамма «пирола» является кашель. Он пояснил, что для легких риновирусов характерны насморк и озноб.