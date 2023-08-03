Врач рассказала, как пережить сильную жару в Москве Врач Чернышова рекомендовала носить вещи из хлопка и брать с собой бутылку воды в жару

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сильную жару нужно выбирать легкую одежду без тесных сдавливающих предметов и синтетики, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Надежда Чернышова. Она посоветовала носить вещи светлых тонов из хлопка или льна, а при себе обязательно иметь головной убор и бутылку воды.

Желательно надевать одежду из хлопка или льна светлых цветов, ходить с головным убором: кепка, бандана, панама. Рекомендую брать с собой из дома бутылку воды. Терпеть жажду в такую жару — верный путь к обезвоживанию, — сказала Чернышова.

При первой возможности врач посоветовала поехать за город, побольше быть в тени и не работать в огороде в жаркие часы с 10:00 до 17:00.

Если вы остались в городе, лучше передвигаться короткими перебежками, периодически заходить в кондиционируемое помещение, где можно отдышаться, перевести дух и уйти с яркого солнца, — добавила Чернышова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что температура воздуха в Москве на выходных может впервые за лето преодолеть отметку в плюс 30 градусов. По его словам, виноват в этом будет антициклон, который придет в Центральную Россию 4 августа. Кроме того, начиная с субботы, 5 августа, столицу ждут тропические ночи. Покaзания термометров при этом будут близки к 20-градусной отметкe.