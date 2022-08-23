Врач рассказала, для кого смертельно опасен сезонный грипп Врач Ярцева: грипп смертельно опасен для людей с пороком сердца

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Сезонный грипп представляет смертельную опасность для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Она объяснила, что вирус обладает кардиотоксичностью, которая может вызвать летальное поражение сердца. В разговоре со СМИ она также напомнила о важности вакцинации.

Вирус обладает кардиотоксичностью и тяжело переносится пациентами, у которых есть пороки сердца или какие-то другие серьезные сердечные заболевания. Может быть вызвано поражение сердца, которое, к сожалению, может стать невозвратным, — сообщила специалист.

Ярцева отметила, что за два года пандемии уровень заболеваемости гриппом среди населения значительно снизился. Это может быть связано с ограничениями, которые люди соблюдали в связи с коронавирусом. Врач предупредила, что сейчас, когда большинство ограничений было снято, вернулся обмен различных инфекций воздушно-капельным путем, в связи с чем прогнозируют вспышку гриппа. Чтобы защититься, всем следует вакцинироваться, особенно ослабленной категории лиц, заключила иммунолог.

Вирусолог Алексей Аграновский ранее заявил, что в России нельзя исключить вспышки гриппа, однако это будет зависеть от штамма, который будет распространяться в стране. Эксперт отметил, что грипп является более опасным вирусом, чем оспа обезьян, поэтому нельзя останавливать работу по его изучению.