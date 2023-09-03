Врач рассказал, что станет с человеком после резкого отказа от водки Хирург Умнов: при отказе от водки сердечный ритм человека приходит в норму

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Человек, употреблявший на протяжении долгого времени водку, в первые дни после отказа от алкоголя столкнется с сильными головными болями, тошнотой, дрожанием рук и отсутствием сна и аппетита, заявил в беседе с «Доктором Питером» хирург Александр Умнов. По его словам, на третий-четвертый день существует риск возникновения белой горячки. Он пояснил, что такое состояние будет сопровождать человека в первые пять суток после отказа, после чего организм пойдет на поправку — наладится работа сердца, нормализуется давление, а разум станет яснее.

В первые дни трезвой жизни алкоголику, решившему бросить пить, очень плохо. Его беспокоит сильная головная боль, что вызывает сразу и раздражение, и угнетенность. <...> Наблюдаются тошнота, дрожание рук, отсутствие аппетита и сна. Чем дальше, тем больше вызывают раздражение любые звуки. На третий-четвертый день есть риск развития белой горячки, — сказал специалист.

Хирург рассказал, что спиртное особенно опасно для поджелудочной железы, поскольку оно способно спровоцировать панкреонекроз, при котором разрушаются и отмирают ткани поджелудочной железы.

Регулярное употребление алкоголя также несет риск жирового перерождения печени, когда «орган становится не в состоянии разрушать токсины», после чего «развивается цирроз, то есть происходит замещение оставшейся ткани на рубцы», сказал врач.

Водка также приводит к дистрофии тканей сердца, у пациентов наблюдается повышение артериального давления, нарушение ритма, добавил он.

В заключении он добавил, что женский организм разрушается от водки быстрее, чем мужской.

Ранее в Центре исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) заявили NEWS.ru, что продажи ликерных вин (например, кагора и массандры) в России за год выросли почти вдвое — на 97% с лишним. При этом спрос на все виды алкоголя вместе (за исключением пива) вырос на 4%.