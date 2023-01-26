Врач рассказал о последствиях одновременного заражения гриппом и «кракеном» Инфекционист Тимаков: заражение гриппом и «кракеном» приводит к более тяжелому течению болезни

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Одновременное заражение гриппом и «кракеном» — подвидом штамма COVID-19 «омикрон» — приводит к более тяжелому течению болезни, рассказал ИА SM.News врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, оба вируса бьют по одним и тем же органам, что увеличивает нагрузку на них в два раза. Из-за этого возможны более частые осложнения и госпитализация, предупредил специалист.

Вирус, когда входит в клетку, разрушает её, продолжая заражать остальные клетки. Так вот если два вируса бьют по одному и тому же органу, он страдает в два раза больше, чем это было при одной болезни. Так как грипп и коронавирус бьют и по сосудам, и по сердечно-сосудистой системе, и по лёгким, в первую очередь, то, соответственно, одновременное заражение может, соответственно, быть чревато госпитализацией и более частыми осложнениями. Вот это, к сожалению, не очень приятно, — отметил специалист.

Врач подчеркнул, что привитым от гриппа россиянам не следует опасаться последствий одновременного заражения этим вирусом с «кракеном». Непривитым людям он посоветовал иметь дома экспресс-тесты на грипп и COVID-19, чтобы вовремя выявить и дифференцировать заболевания, так как их лечение может отличаться.

Тимаков ранее рассказал, что вакцины, разработанные ранее для борьбы с коронавирусной инфекцией, могут оказаться бесполезными в борьбе с новым подвидом «омикрон»-штамма «кракен». Он уточнил, что пока говорить об эффективности или неэффективности препаратов рано. Специалист отметил, что сейчас необходимо дождаться результатов исследований и на их основании решать, какой препарат может быть действенным в борьбе с «кракеном».