Терапевт рассказал, каких болезней нужно остерегаться зимой Терапевт Меринов рассказал, что зимой нужно остерегаться ОРВИ и простуды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зимой человеку следует остерегаться ОРВИ и простуды, сообщил «МК в Мурманске» терапевт Артем Меринов. Он добавил, что поддержание гигиены и здоровый сон помогут в профилактике этих заболеваний.

Самые простые и банальные советы: спите дольше, проветривайте помещение чаще и питайтесь более сбалансированно. Так вы станете обладателем крепкого иммунитета и сможете прожить сезон простуд без потерь для здоровья, — поделился эксперт.

Он добавил, что стоит прикрывать нос и рот салфеткой во время кашля или чихания. Кроме того, нужно мыть руки, а в случае взаимодействия с заболевшим — надеть маску.

Меринов также посоветовал пить витамин D для защиты иммунитета. Однако перед этим необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

Ранее нарколог, психиатр Василий Шуров заявил, что алкоголь стоит пить не более 10 миллилитров в час, чтобы потом не страдать от похмелья. Также, по его словам, снизить негативное влияние алкоголя поможет небольшая физическая активность — танцы или прогулка.

Если все же похмелье застанет на следующий день, то от головной боли стоит принять лекарство и пить как можно больше воды. При большой потере жидкости повышается риск развития тромбоза, напомнил специалист.