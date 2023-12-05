Врач рассказал, как избежать сильного обморожения Лор Зайцев: тряпичные маски и термобелье помогут избежать обморожения

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Тряпичные маски, термобелье или кальсоны помогут избежать обморожения в сильно отрицательные температуры, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. Он отметил, что морозы легко переносить в одежде для горнолыжников. Врач призвал не забывать брать с собой шапку и перчатки.

В зимнее время года за счет медицинских масок заболеваемость резко снижается. Это происходит из-за того, что люди не хватают холодного воздуха и маска на лице прикрывает щеки. Это должна быть не одноразовая маска, а тряпичная. В сильные морозы в уличных условиях можно надевать маску, которая будет закрывать лицо. Можно использовать шарф, который поднят выше носа, но здесь есть другая опасность: человек дышит в шарф, идет обратное всасывание инфекции дыхательными путями, и можно заболеть, — сказал Зайцев.

Отоларинголог посоветовал по возможности не находиться долго на улице, а передвигаться на автомобиле или общественном транспорте. Перед выходом в морозную погоду также стоит рассчитывать свой маршрут.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на юге Сибири с 4 по 10 декабря ожидается очень резкое похолодание, температура опустится сразу на 25 градусов. По его словам, такое опасное погодное явление произойдет на следующей неделе в Томской, Омской, Кемеровской областях, а также в Красноярском и Алтайском краях.

Сильное похолодание ожидается также и в Москве. Столбики термометра на этой неделе могут опуститься ниже 20 градусов мороза.