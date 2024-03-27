Врач раскрыла, в каких продуктах может содержаться смертельно опасный яд Врач Кашух: морская рыба и картофель могут содержать мышьяк

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Морская рыба, картофель, гребешки, креветки, крабы, раки и рис могут содержать смертельно опасный яд — мышьяк, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. В беседе с LIFE.ru специалист уточнила, что это опасное вещество также находится в листьях салата, яблоках, винограде, молоке и молочных продуктах.

Органический мышьяк соединен с углеродом и считается относительно безвредным: он фильтруется почками и выводится из организма с мочой. Неорганический не содержит углерода и встречается в окружающей среде намного чаще, — пояснила врач.

Неорганический мышьяк поступает в продукты через почву и загрязненную воду. По словам Кашух, безопасной дозой для взрослого человека является не более 15 мкг мышьяка в день. Регулярное превышение нормы грозит хроническим отравлением. К симптомам относятся утолщение кожи на ладонях и подошвах, облысение, диарея, судороги, увеличение размеров печени. Чтобы снизить риски, рекомендуется употреблять только чистую воду для питья и приготовления пищи, а также продукты, качество которых регламентировано на государственном уровне.

Диетолог Наталья Лазуренко ранее предупредила, что сочетание определенных продуктов питания может привести к ухудшению пищеварения, негативным последствиям для здоровья и ослаблению питательных свойств. По ее словам, речь идет о белках и крахмале, алкоголе и мясе, молоке и цитрусовых, а также йогурте с фруктами.