Врач раскрыла основные причины боли в сердце после еды Врач Кашух: ощущение боли в сердце после еды может быть связано с гипотензией

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Ощущение боли в сердце, учащение сердцебиения или головокружение после еды могут быть вызваны гипотензией, предупредила врач Екатерина Кашух. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что проблема возникает на фоне снижения артериального давления из-за прилива крови к желудочно-кишечному тракту.

Одна из относительно безобидных причин головокружения после еды — постпрандиальная гипотензия, то есть состояние, при котором после приема пищи снижается артериальное давление из-за того, что кровь приливает к желудочно-кишечному тракту. Человек при этом испытывает головокружение, слабость, утомляемость, — пояснила врач.

Если состояние проявляется регулярно, следует пройти обследование, чтобы исключить другие, более опасные заболевания со схожими симптомами. Так, боли могут быть вызваны рефлюксной болезнью, язвенной болезнью, сердечной недостаточностью или другими патологиями сердечно-сосудистой системы. Кашух отметила, что иногда боль в сердце и головокружения являются реакцией на определенную еду, например, на молочные продукты или пищу, богатую жиром и клетчаткой. Кроме того, проблема возникает на фоне стрессов и изжоги. Если боль распространяется на левую руку, шею, челюсть или спину, это может указывать на инфаркт миокарда.

Нутрициолог Юлия Этлис ранее рассказала, что нужно скорректировать рацион питания, нормализовать режим сна и исправить осанку, чтобы избавиться от выпирающего живота. По словам медика, чтобы решить эту проблему, необходимо сначала выявить причину ее возникновения.