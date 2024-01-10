Врач предупредила об опасности минеральной воды для здоровья Врач Демьяновская: минеральная вода может негативно повлиять на функции почек

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Минеральная вода может негативно повлиять на функции почек, предупредила врач Екатерина Демьяновская. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что от минералки лучше отказаться при острой или хронической почечной недостаточности. Кроме того, сильногазированная вода может провоцировать выброс кислого содержимого желудка в пищевод и усиливать изжогу.

Избыток некоторых минералов, таких как натрий, в минеральной воде может негативно сказаться на функции почек. При острой или хронической почечной недостаточности рекомендуется временно воздержаться от употребления такой воды или хотя бы обсудить это с лечащим врачом, — пояснила врач.

Людям, страдающим от гипертонической болезни, лучше отказаться от воды с высоким содержанием натрия и хлора. Она может повышать артериальное давление, отметила Демьяновская. Врач также посоветовала отказаться от разгрузочных дней на минеральной воде. Это чревато расстройствами пищеварения и никак не поможет при нездоровой диете. Минералка должна приниматься дозированно и не может стать заменой обычной воде.

Хирург Александр Умнов ранее рассказал, что злоупотребление сидром чревато развитием цирроза печени и панкреонекроза. Он отметил, что сильногазированный напиток провоцирует обострение язвы желудка и не менее вреден, чем водка.