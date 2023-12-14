Врач предупредил, кому нельзя делать рентген Врач Романов: рентген нельзя делать при беременности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рентген-исследование нельзя делать при беременности, особенно в первом триместре, и детям до 14 лет, предупредил врач-радиотерапевт Денис Романов. В беседе с aif.ru специалист отметил, что необходимость данной процедуры определяется медиками. В некоторых ситуациях потенциальная польза может превысить вред.

Как уточнил врач, также данное исследование может выполняться с использованием контрастного препарата. В таких случаях противопоказаниями являются повышенная чувствительность к йоду, тяжелые заболевания печени и почек, щитовидной железы, сахарный диабет в декомпенсированной форме и туберкулез.

Романов напомнил, что рентгенография практически безопасна, так как радиационная нагрузка минимальна. Но при этом не стоит злоупотреблять ей. Нужно проходить данное исследование только по назначению врача. В некоторых ситуациях целесообразнее сделать КТ или МРТ.

Онколог Антон Елкин ранее рассказал, что в целях профилактики онкологических заболеваний необходимо регулярно проходить скрининг внутренних органов, в том числе грудной клетки и брюшной полости. По его словам, в первую очередь это касается родственников онкобольных.