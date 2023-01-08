Врач предостерегла россиян от сверхнагрузок после новогодних праздников Врач Чернышова призвала граждан избегать тяжелых нагрузок после новогодних праздников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людям, которые посещают тренажерный зал и регулярно ходят на фитнес, не стоит сразу же давать себе высокую нагрузку в период новогодних праздников и после них, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Надежда Чернышова. Как подчеркнула специалист, те, кто серьезно занимаются спортом, как правило, не часто увлекаются спиртным, а стараются себя контролировать. Но если вы не рассчитали с алкоголем, то вам стоит пропустить два дня тренировок, добавила она.

Если перебрали с алкоголем, то сутки, а лучше двое нужно взять на восстановление. В состоянии сильного похмелья, когда трясутся руки и сильно болит голова, часто бьется сердце, подкашиваются ноги, точно не надо идти в зал, это крайне травмоопасно. На следующий день, когда самочувствие восстановится, особых перерывов делать не нужно. Можно четче контролировать нагрузку, не на верхних границах своей нормы, а сделать более щадящую тренировку, — посоветовала Чернышова.

Терапевт отметила, что при небольшом уменьшении физических нагрузок не стоит выбиваться из привычного графика занятий.

Ранее фитнес-тренер Ксения Петрухина рассказала, что зимой важно есть сытную пищу, так как это помогает не переедать и, соответственно, не набирать лишний вес. Она уточнила, что в холодное время года организму нужно больше энергии для согревания и поддержания производительности.