Врач опровергла миф о процессах в кишечнике Врач Савкина: процесс гниения еды в ЖКТ невозможен

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Еда не может гнить в желудочно-кишечном тракте, поскольку продукты расщепляются ферментами еще до встречи с микроорганизмами, которые находятся в толстом кишечнике, рассказала ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина «Газете.Ru». Она добавила, что ферменты расщепляют белки в тонком кишечнике.

В толстом кишечнике микробы отвечают за расщепление клетчатки — растительных волокон, которые не перевариваются самим человеком. Но данный процесс носит название ферментации, или брожения, а не гниения, — сказала врач.

Савкина добавила, что в желудке отсутствуют микроорганизмы из-за кислой среды, в связи с чем процесс гниения исключен.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что в майские праздники не стоит чересчур налегать на шашлыки, поскольку переедание грозит гастритом, панкреатитом, вздутием и повреждениями желудочно-кишечного тракта. По ее словам, непереваренное мясо является источником для размножения патогенной микрофлоры.