Диетолог назвала печальные последствия переедания шашлыка Диетолог Соломатина: переедание шашлыка грозит гастритом и панкреатитом

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В майские праздники не стоит чересчур налегать на шашлыки, поскольку переедание грозит гастритом, панкреатитом, вздутием и повреждениями желудочно-кишечного тракта, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, непереваренное мясо является источником для размножения патогенной микрофлоры.

Переедание грозит недопереварением. Непереваренное мясо является источником для размножения патогенной микрофлоры. Идет практически на корм бактериям и начинается интоксикация: метеоризм, вздутие. Если есть повреждения ЖКТ, могут быть гастриты, панкреатиты и холецистит, заболевания печени и желчного пузыря, — напомнила Соломатина.

Диетолог отметила, что шашлыка из рыбы, курицы и индейки можно съесть больше. Соломатина добавила, что подобные блюда перевариваются легче, чем красное мясо.

Ранее эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Елена Островская рассказала, что за один прием пищи можно съедать не более 200 граммов шашлыка. В противном случае в организме может начаться белковая интоксикация. Врач объяснила, что за раз человеческий организм способен усвоить 30–35 граммов белка, что равносильно 150–200 граммам приготовленного мяса. При более объемной порции шашлыка излишки белка будут долго перевариваться в кишечнике.