Врач объяснила, почему опасно запивать таблетки чаем или кофе Врач Чернышова заявила, что таблетки не дадут эффекта при запивании чаем или кофе

Фото: shutterstock.com

Таблетки и антибиотики нужно запивать только чистой водой и ничем другим, в противном случае препарат не будет оказывать должный эффект или вообще не сможет помочь при лечении, заявила NEWS.ru врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, любая жидкость, будь то кисель, молочная продукция или сок с мякотью, может впитать в себя таблетку как абсорбент и не дать ей должным образом всосаться в желудке.

Чай, кофе, соки содержат химические вещества помимо воды, в том числе кислоты. Они могут активно вступать во взаимодействие с действующим веществом таблетки и химически его изменять. Человек пьет таблетку, она вступает в реакцию с тем, чем он запил, и получается совсем другое вещество либо неактивное, либо с каким-то другим действием. В результате действие препарата ослабляет, — подчеркнула Чернышова

Терапевт напомнила, что любой вопрос о приеме выписанных лекарств нужно уточнять у своего лечащего врача, а также внимательно прочитать инструкцию к препарату.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что при боли в груди нужно исключить физическую активность и ни в коем случае не заниматься самолечением. По его словам, физические нагрузки в такой ситуации могут вызвать инфаркт, а использование некоторых медикаментов — спровоцировать сердечный приступ и привести к смерти.