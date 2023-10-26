Врач объяснила, какие супы противопоказаны при болезнях ЖКТ Врач Кашух посоветовала не есть солянку при болезнях ЖКТ

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При болезнях желудочно-кишечного тракта стоит отказаться от наваристых и жирных супов, в том числе от солянки и щей, посоветовала врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. В разговоре с LIFE.ru она уточнила, что из-за них могут обостриться хронические заболевания.

Жирные и наваристые супы на мясном бульоне очень вкусные и, безусловно, отлично утоляют голод. Однако их стоит с осторожностью употреблять людям с хроническими заболеваниями ЖКТ. Из-за большого количества жира болезни могут обостриться, — пояснила специалист.

В солянке содержатся копчености, сосиски и колбаса. Из-за этого суп не стоит употреблять не только при проблемах с ЖКТ, но и при сердечно-сосудистых болезнях, а также при нарушении холестеринового обмена. Врач отметила, что в щах есть клетчатка, но основным ингредиентом при этом остается квашеная капуста, которая может спровоцировать приступ боли в животе, вздутие и метеоризм.

Кашух посоветовала готовить наваристые супы на втором бульоне и обязательно снимать жир, чтобы сделать их более полезными. Кроме того, нужно варить на слабом огне и не накрывать кастрюлю крышкой. Соль рекомендуется добавлять, когда вода начинает закипать.

Гастроэнтеролог добавила, что людям при болезнях ЖКТ стоит включить в рацион овощные или грибные супы, богатые клетчаткой. Они помогут восполнить дефицит витаминов группы B, E, A, PP. Хорошим вариантом также является куриный бульон, приготовленный по классическому рецепту с небольшим количеством филе, морковью и репчатым луком. Такой суп поддержит сердце, центральную нервную систему, восстановит организм после инфекций и нормализует пищеварение.

Врач Александра Алисова ранее посоветовала включить в рацион мяту, ягоды и кокосы для стабильной работы кишечника. Эти продукты позволят предотвратить запоры, вздутие живота, нарушение обмена веществ, рак толстой кишки.