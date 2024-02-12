Врач объяснила, какие состояния можно принять за эпилепсию Эпилептолог Воронкова: эпизод аритмии может быть похож на приступ эпилепсии

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Приступ эпилепсии зачастую можно перепутать с другими недугами, например, с эпизодом аритмии, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» доктор медицинских наук эпилептолог Кира Воронкова. Она объяснила это тем, что эпилепсия в принципе является сложно диагностируемым заболеванием.

Например, у человека может случиться эпизод аритмии, и он может упасть без сознания. У него будут точно такие же судороги с прикусыванием языка, как при эпилепсии. Приступ будет сопровождаться таким же мочеиспусканием. Эти два состояния внешне отличить невозможно, — признала специалист.

Также, по ее словам, приступ судорог может быть симптомом наличия в головном мозге новообразования или метастаз. При этом в большинстве случаев злокачественное образование не проявляет себя до эпилептических припадков.

Воронкова напомнила, что эпилепсия — многоликое заболевание, и может проявляться по-разному. Например, человек при приступе может сохранять позу и не падать. Эпилепсия может выглядеть как вздрагивания, застывание, взгляд в одну точку, перебирание руками или сглатывание.

Ранее врач-эпилептолог, невролог Юрий Соломатин заявил, что в России достаточно отечественных аналогов лекарств для пациентов с эпилепсией. По словам счпециалиста, в стране продолжают создаваться препараты от этого заболевания.