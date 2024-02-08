Невролог оценил наличие лекарств для больных эпилепсией Врач Соломатин: в РФ достаточно отечественных лекарств для больных эпилепсией

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В России достаточно отечественных аналогов лекарств для пациентов с эпилепсией, сообщил АГН «Москва» эпилептолог, врач-невролог Федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Юрий Соломатин. По его словам, в стране продолжают создаваться препараты от этого заболевания.

Санкции не влияют на терапию заболевания, так как созданы и создаются новые отечественные препараты. Большинство международных аналогов производится нашими производителями. В России достаточно отечественных аналогов лекарств, — сказал Соломатин.

Ранее терапевт Виктория Иванова заявила, что развитие эпилепсии провоцируют черепно-мозговые травмы (ЧМТ), инфекции, в том числе менингит, ВИЧ, энцефалит, острые или хронические отравления алкоголем, наркотиками, угарным газом и ртутью, а также инсульт. По ее словам, недуг проявляется при интоксикации организма на фоне тяжелых заболеваний печени и почек и злоупотреблении спиртным.

Невролог Олеся Богомолова ранее рассказала, что частые вздрагивания при засыпании могут указывать на наличие у человека злокачественных опухолей, эпилепсии или на развитие синдрома навязчивых движений. При этом единичные случаи доброкачественной миоклонии сна (ДМС) являются нормальными.