Врач объяснил связь между гастритом и раком желудка Врач Вялов: гастрит и рак желудка связывает бактерия хеликобактер

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Связь между гастритом и раком желудка очевидная, заявил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью радио Sputnik. По его словам, два недуга объединяет бактерия хеликобактер.

Ежегодно в России выявляют 40 тысяч новых случаев рака желудка, и у большинства из этих людей был обнаружен хеликобактер. Связь между хеликобактером и раком очевидна. Эта бактерия разъедает слизистую желудка, отрывает клетки друг от друга, и через образовавшиеся бреши кислота попадает внутрь слизистой и продолжает разрушение, — пояснил гастроэнтеролог.

Люди часто путают гастрит с другим нарушением здоровья, считает врач. Гастрит — это когда погибают главные клетки желудка. Этот процесс очень опасен. При этом живот при гастрите не болит. Болезненные ощущения чаще всего возникают при диспепсии, то есть нарушении работы желудка, которое сопровождается тяжестью, вздутием, дискомфортом.

Ранее астроэнтеролог Анастасия Тимощенком рассказала что при гастрите и язве желудка пациентам стоит выбирать нежирные сорта рыбы, например треску или морского окуня. По словам врача, рыба с высоким содержанием жиров может оставаться в рационе, но ее употребление должно быть ограничено, поскольку жирная еда провоцирует тяжесть и тошноту после приема пищи.

Доктор отметила, что избыточное содержание даже полезных жиров может провоцировать симптомы тяжести и тошноты после еды. Для улучшения работы печени в рацион необходимо включить сельдь как источник незаменимой аминокислоты метионина, заключила Тимощенко.