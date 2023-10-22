Врач объяснил вред привычки долго сидеть на унитазе Проктолог Коршунов: долгое сидение на унитазе может грозить геморроем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Статичность тела на унитазе в течение более чем пяти минут вредна и может вызывать приток крови к геморроидальным сплетениям, сообщил проктолог Константин Коршунов. По его словам, которые приводит infoforme, такая пассивность организма в целом может обернуться геморроем.

Эксперт признал, что затяжные походы в туалет могут быть следствием проблем с кишечником, которые следует решать с врачом. В любом случае, как подчеркнул Коршунов, сразу после освобождения от токсинов и гигиенических процедур необходимо вставать с унитаза во избежание негативных последствий.

Для нормализации пищеварения гастроэнтеролог Александра Алисова назвала три суперпродукта: ягоды, мята и кокосы. В плошке плодов из леса или огорода содержится более 70% клеток, вырабатывающих антитела и витамины. В целом эти три продукта позволяют предотвратить запоры, вздутие живота, нарушение обмена веществ, рак толстой кишки.

Ранее врач-диетолог Наталья Лазуренко рассказала о полуфабрикатах, которыми не стоит питаться на регулярной основе, поскольку они не очень полезны из-за множества добавок. Эти вещества способны вызвать в организме аллергию и даже хронические заболевания. По ее словам, при выборе полуфабрикатов важно обращать внимание на срок годности: чем он меньше, тем натуральнее и полезнее продукт.