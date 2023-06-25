Онколог назвала редкие и очень опасные виды рака Онколог Вахабова назвала рак мягких тканей и рак сетчатки самыми редкими видами болезни

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Рак мягких тканей и рак сетчатки являются самыми редкими видами онкологии, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-онколог Юлия Вахабова. По ее словам, первый вид болезни представляет собой группу опухолей, которые могут образоваться из мышечной, фиброзной, жировой и нервной тканей и чаще всего встречаются в нижних и верхних конечностях. Что касается рака сетчатки, отметила врач, то большинство пациентов с таким диагнозом — дети в возрасте до пяти лет.

Ретинобластома опасна тем, что может проникать в склеру и глазницу, а также метастазировать в кости, центральную нервную систему, печень и другие органы. А еще заболевание обусловлено генетически. Однако опухоль будет развиваться только в том случае, если оба родителя передадут ребенку мутировавший ген RB1, что встречается крайне редко, — сказала врач.

Вахабова добавила, что современная медицина умеет бороться с ретинобластомой и позволяет избавиться от недуга и сохранить ребенку зрение.

Профессор Владислав Шафалинов рассказал, что для получения своевременной информации о начавшейся онкологии следует сдавать анализы на наиболее распространенные виды рака и вовремя проходить диспансеризацию. Он пояснил, что мужчины чаще всего сталкиваются с раком предстательной железы, кишечника, желудка и легких, в то время как самый распространенный тип заболевания среди женщин — рак молочной железы.

По словам профессора, в России люди часто узнают о заболевании на последней стадии. Он пояснил, что чаще всего это происходит из-за отсутствия болей при появлении злокачественных новообразований в организме человека: пациент просто не замечает, что у него развивается онкология.