Названы самые распространенные виды рака у мужчин и женщин Врач Шафалинов назвал рак кишечника одним из самых распространенных видов онкологии у мужчин

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Чтобы своевременно узнать о начавшейся онкологии, следует сдавать анализы на наиболее распространенные виды рака и вовремя проходить диспансеризацию, рассказал доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов. В разговоре с «Царьградом» он пояснил, что мужчины чаще всего сталкиваются с раком предстательной железы, кишечника, желудка и легких, в то время как самый распространенный тип заболевания среди женщин — рак молочной железы.

Например, у мужчин наиболее частыми являются рак предстательной железы, рак кишечника, толстого кишечника, рак желудка, легких. У женщин — рак молочной железы. <...> Пациенты часто обращаются к врачу лишь на терминальной, четвертой стадии, когда уже есть метастазы, — подчеркнул врач.

По словам профессора, в России люди часто узнают о заболевании на последней стадии. Он пояснил, что чаще всего это происходит из-за отсутствия болей при появлении злокачественных новообразований в организме человека: пациент просто не замечает, что у него развивается онкология.

Онколог Максим Юдин ранее рассказал, что рак щитовидной железы отличается ранним метастазированием, поэтому первым признаком болезни может быть увеличение регионарных лимфатических узлов. По его словам, на более поздних стадиях симптомами опасного заболевания становятся затрудненность глотания и осиплость голоса.