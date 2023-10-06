Врач перечислила плюсы регулярной профессиональной чистки зубов Стоматолог Леонова: профгигиена полости рта позволит сэкономить на лечении зубов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обращаться к специалисту по профессиональной чистке зубов и гигиене полости рта необходимо как минимум четыре раза в год, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-стоматолог Оксана Леонова. По ее словам, это не только полезно для здоровья, но и поможет сэкономить бюджет.

Рекомендуется посещать специалиста для профессиональной гигиены полости рта хотя бы раз в три-четыре месяца, но для некоторых людей чаще. <...> Три-четыре похода к стоматологу в год обойдутся значительно дешевле, нежели лечение кариеса и пульпита, — объяснила эксперт.

Леонова подчеркнула, что профессиональная чистка зубов позволяет удалить плотный налет из труднодоступных мест и предотвратить образование кариеса и зубного камня, который способствует развитию пародонтита. Как напомнила специалист, это воспалительное заболевание десен сопровождается их кровоточивостью и может даже привести к потере зубов.

Кроме того, по словам стоматолога, в ходе процедуры пациенту расскажут о правильной технике чистки зубов и подходящих лично ему средствах гигиены.

Ранее врач-стоматолог-ортопед Сабит Алиев рассказал, что оптимальным возрастом ребенка для первого визита к стоматологу являются два года. По его словам, к этому времени у ребенка вырастает уже достаточное количество молочных зубов.