Врач назвала напиток, который следует включить в рацион зимой Врач Курбатова посоветовала пить зимой морсы

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Зимой следует включить в рацион ягодные морсы, посоветовала врач Екатерина Курбатова. В разговоре с «Вестями Подмосковья» специалист подчеркнула, что напитки на основе клюквы, облепихи и калины содержат витамины и микроэлементы. Они благоприятно влияют на иммунную систему и помогают противостоять вирусам и простудным заболеваниям.

Благодаря витамину С, содержащемуся в морсах, организм эффективнее борется с простудами и вирусами. Также многие ягоды, используемые для приготовления морса, богаты антиоксидантами, которые способствуют борьбе со свободными радикалами, — отметила врач.

Кроме того, морсы увлажняют организм. Курбатова порекомендовала готовить напиток дома самостоятельно. В домашнем морсе не будет консервантов и искусственных добавок. Также можно контролировать количество сахара и качество ингредиентов. Специалист предупредила, что в покупной продукции меньше пищевых волокон.

Диетолог Антонина Стародубова ранее рассказала, что зеленый чай при регулярном умеренном употреблении может снизить риски развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По ее словам, данный напиток богат антиоксидантами.