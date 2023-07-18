Врач назвала главную опасность препаратов для прерывания беременности Гинеколог Мелкомян предупредила о кровотечениях при приеме препаратов для прерывания беременности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При неправильном приеме препаратов для прерывания беременности у женщин может возникнуть кровотечение, в том числе внутреннее, заявила NEWS.ru акушер-гинеколог, репродуктолог Софья Мелкомян. По ее словам, подобные средства используются только при подтвержденной маточной беременности, в иных случаях их применять нельзя.

При неправильном приеме [препаратов против беременности] может возникнуть кровотечение. Если препарат применить во время неподтвержденной маточной беременности и препарат попадет вне маточную беременность, может быть внутреннее кровотечение, — отметила Мелкомян.

Гинеколог подчеркнула, что даже при правильном использовании препаратов могут возникать побочные эффекты, среди которых тошнота, боль в животе, однократная рвота. Все эти симптомы кратковременные и проходящие, добавила специалист.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ведомство поддерживает ограничение продажи препаратов для прерывания беременности и их перевод на количественный учет. По его словам, эта работа должна завершиться в текущем году. Минздрав поддерживает введение ограничений на продажу таких средств и считает, что их оборот в медицинских и фармацевтических организациях должен жестко контролироваться.