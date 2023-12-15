Врач назвал указывающие на онкологию перемены во внешности Врач Черемушкин: внезапная аллергия может указывать на развитие онкологии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Внезапное появление аллергии у человека, который ранее не страдал от этого заболевания, может указывать на развитие онкологического заболевания, рассказал NEWS.ru врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, также насторожиться следует при резкой потере или наборе веса.

Резкая потеря или набор веса — одни из самых опасных внешних проявлений нездоровья. Больше опасна худоба, так как за ней может скрываться онкология. Кроме того, опухоль сопровождается аллергическими реакциями, — объяснил Черемушкин.

Также на появление опухоли могут указывать нездоровый цвет кожи и отеки. Все это является симптомами нарушений в эндокринной, сердечно-сосудистой и мочевыделительной системах.

Также стоит обратить внимание на поведение человека. Если жизнерадостный оптимист стал чувствовать постоянную усталость и раздражение, это может указывать на серьезные сбои в работе организма, — добавил эксперт.

Ранее телеврач Елена Малышева рассказала, что одной из неочевидных причин раковой опухоли в надпочечниках является повышение артериального давления. По ее словам, это обусловлено тем, что данные железы выделяют адреналин.