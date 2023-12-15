Малышева назвала неочевидную причину повышения давления Малышева назвала опухоль надпочечников причиной повышения давления

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Развитие опухолей надпочечников является одной из причин повышения артериального давления, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, это обусловлено тем, что данные железы выделяют адреналин. Диагностировать наличие опухолей в организме можно с помощью компьютерной томографии, при этом ввод контрастного вещества необязателен.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов подчеркнул, что повышение артериального давления крайне опасно для здоровья. В частности, оно может привести к потере зрения вследствие повреждения мелких сосудов. Кроме того, высокое давление нередко становится причиной головных болей и инсульта. Как утверждает врач — эндокринолог-хирург Елисей Федоров, при наличии опухолей надпочечников показатели артериального давления могут подниматься до 250 миллиметров ртутного столба.

Самый простой способ диагностики опухолей надпочечников — компьютерная томография или МРТ без контрастного вещества. Они показывают, имеются ли какие-то новообразования в надпочечниках или нет, — рассказал он.

Врач-терапевт Александр Лаврищев ранее рассказал, как предотвратить инсульт. По его словам, это возможно в том случае, если регулярно следить за показателями артериального давления и наносить профилактические визиты к врачу. Кроме того, эксперт советует россиянам отказаться от вредных привычек.