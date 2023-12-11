Терапевт рассказал, как можно предотвратить инсульт Врач Лаврищев: забота о сосудах и здоровый образ жизни помогут избежать инсульта

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Предотвратить инсульт можно, если следить за артериальным давлением, регулярно наносить профилактические визиты к врачу, а также вести здоровый образ жизни без вредных привычек, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт Александр Лаврищев. Также, по его словам, важно регулярно сдавать кровь на уровень липидов и глюкозы.

Как пояснил врач, для профилактики инсульта необходимо ежегодно посещать врача с обязательным измерением давления и регистрацией ЭКГ. Определение уровня липидов в крови нужно для своевременного выявления атеросклероза, а глюкозы — для выявления диабета. Кроме того, избежать инсульта поможет отказ от курения и алкоголя, физическая активность не менее 150 минут в неделю, поддержание массы тела в норме, ежедневное употребление 300–400 г овощей и фруктов. При наличии мерцательной аритмии пациенту необходимо принимать антикоагулянты для снижения риска образования тромбов.

Терапевт напомнил, что симптомами инсульта чаще всего являются внезапная слабость или онемение одной стороны тела, трудности с произнесением или пониманием слов, нарушения зрения, сильная головная боль, потеря координации. Решающее значение для минимизации последствий инсульта является своевременное обращение за медицинской помощью — не более четырех—восьми часов. Лечение инсульта обычно подразумевает медикаментозную терапию, хирургическое вмешательство или реабилитацию.

Ранее врач общей практики Сергей Алендеев рассказал, что стабилизировать уровень артериального давления возможно с помощью таких продуктов, как бананы, курага и зелень. По его словам, следить за артериальным давлением необходимо, чтобы избежать инфаркта или инсульта.