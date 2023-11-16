Врач назвал способы облегчить боль в ногах Врач Игнатов: для облегчения боли в ногах нужно носить ортопедическую обувь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы облегчить боль в ногах, следует выбирать ортопедическую обувь или стельки, которые помогут в профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата и обеспечат поддержку стопы, рассказал травматолог-ортопед Михаил Игнатов. В разговоре с aif.ru он отметил, что также можно лечь на спину, положив ноги на подушку или специальный валик. В таком положении нужно оставаться 15-20 минут.

Как уточнил Игнатов, при наличии показаний следует носить компрессионный трикотаж: он нормализует отток венозной крови и избавит от боли, отеков и тяжести. Он пояснил, что болезней и причин, из-за которых могут болеть ноги, много. Среди них неврологические патологии, заболевания костей, суставов, кожных покровов или мышц, травмы, болезни почек, инфекции, вызывающие воспаления, и системные заболевания.

Врач советует не заниматься самодиагностикой. В первую очередь стоит обратиться к терапевту, который направит к нужному специалисту после первичного обследования. Также можно посетить ортопеда-травматолога. Он также может перенаправить к другому врачу, если причины болей не связаны с болезнями и травмами опорно-двигательного аппарата. Дальнейшим лечением могут заниматься флеболог, невролог, дерматолог, хирург, инфекционист и ревматолог.

Травматолог-ортопед Максим Саутин ранее предупредил, что недолеченное плоскостопие грозит детям проблемами во взрослой жизни с коленными и тазобедренными суставами. Он отметил, что родители должны периодически водить ребенка на осмотр к специалисту.